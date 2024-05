FÓRUM ESG

Mani Reggo fala sobre novos projetos: 'Pretendo gravar conteúdos na barraca'

Baiana ganhou visibilidade durante o BBB 24

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de maio de 2024 às 14:57

Mani Reggo Crédito: Jefferson Peixoto/Alô Alô Bahia

A baiana Mani Reggo conquistou fama após o ex-namorado, o também baiano Davi, participar e ganhar a última edição do BBB 24. Ela esteve presente, nesta quarta-feira (22), na abertura do III Fórum ESG Salvador, evento que chega a sua terceira edição como o principal evento que discute governança ambiental, social e corporativa no Nordeste.

Apesar de não ter participado da competição, ela acabou ganhando muitos fãs por conta do programa e tem conquistado cada vez mais seguidores. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Mani falou que, além de reforçar sua presença nas redes sociais, vai lançar um projeto voltado para as mulheres empreendedoras.

“Meu plano é continuar atuando na barraca pelo menos uma vez na semana. Eu pretendo gravar conteúdos na barraca também. A gente também está com um projeto novo que dá visibilidade a mulheres empreendedoras, que assim como eu começou com pouquinho. A ideia é que elas possam, a partir do momento que eu poste, ter visibilidade, além de entender quais as demandas delas. É difícil empreender”, revelou Mani.

Se mantendo longe de polêmicas envolvendo seu término com Davi, ela aproveitou o evento para falar sobre a importância da sociedade civil se inteirar sobre ESG: “É importante todos tomarem consciência que o planeta é nosso. O aquecimento global está aí, estamos tendo cada vez mais enchentes, além de ondas de calor. As pessoas precisam ser sensíveis a este tema para futuramente nossos filhos e netos possam usufruir de um ambiente mais saudável”.

Práticas ESG na barraca

A Lanchonete da Mani, em Matatu de Brotas, está atenta a atitudes que podem melhorar o meio ambiente. “A gente tenta utilizar a menor quantidade possível de plástico. Temos uma demanda grande de entrega, que consome muito este tipo de material, mas tentamos reduzir ao máximo. Damos também preferência pela compra de material biodegradável, além de tentar separar o lixo, que ainda é difícil pois depende do apoio da coleta”.

O primeiro dia contou a participação de cerca de 400 convidados. Nesta quinta-feira (23), segundo dia oficial do evento, a expectativa é receber 1.500 pessoas. A programação do III ESG Fórum Salvador seguirá na quinta com mais de 30 palestrantes e painelistas. A programação deste dia será aberta para o público, com inscrições gratuitas no site.