EX-ALUNA CPM

Mani Rego homenageia primeira turma de mulheres do Colégio Militar

A baiana Mani Rego fez uma homenagem, nesta terça-feira (14), à primeira turma de mulheres do Colégio da Polícia Militar (CPM), da qual ela e a irmã fizeram parte, em 1994.

Em uma postagem no Instagram, Mani publicou duas fotos, uma sua ainda pequena com a farda do colégio, e outra das estudantes durante a formatura. Na legenda, ela destacou a importância dessa turma para a instituição.