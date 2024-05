FIM DO CASAL

Documentário sobre ex-BBB Davi mostra reencontro com Mani após saída do programa

O documentário 'Davi, Um Cara Comum da Bahia' estreou nesta quarta-feira (8) com cenas inéditas do fim do relacionamento do ex-BBB Davi Brito com a empresária Mani Rego. O vídeo trouxe cenas do primeiro reencontro do casal após os 100 dias de Big Brother Brasil.