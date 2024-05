BAIANO SE VOLUNTARIOU

Ex-BBB Ana Paula Renault critica Davi por divulgar próprio pix para doações ao Rio Grande do Sul

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, foi criticado pela ex-BBB Ana Paula Renault após divulgar seu próprio pix para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.