JÁ ARRUMOU AS MALAS

Davi revela que vai ao Rio Grande do Sul ajudar nos resgates das enchentes

Campeão do Big Brother Brasil 24, o baiano Davi Brito revelou que vai ao Rio Grande do Sul para ajudar nos resgates de vítimas das enchentes que assolam o estado. A revelação foi feita pelo novo milionário nas redes sociais, nesta terça-feira (7).

"Estou indo para o Rio Grande do Sul agora para ajudar as pessoas que estão precisando de apoio neste momento. Estou me locomovendo aqui de Salvador hoje à noite para estar dando essa força", disse.