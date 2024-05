GOLPISTAS NA INSTAGRAM

Irmã de Davi, do BBB 24, revela psicológico abalado após invasão nas redes sociais

A conta dela e do irmão foram, segundo ela, hackeadas

A família de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil, segue nas páginas de fofoca pelo país inteiro e, desta vez, a irmã dele, Raquel Brito, desabafou sobre uma situação que viveu há alguns dias.

No Instagram, nesta quinta-feira (2), a jovem contou que foi uma batalha para recuperar a conta na rede social, já que, segundo ela, foi hackeada por golpistas querendo aplicar golpes nos seguidores que ela adquiriu ao longo do período em que Davi estava no reality show.