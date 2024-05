SONHO DE SER MÉDICO

Davi diz estar esperando contato de faculdade para cursar medicina: ‘Esperando me ligar’

Davi Brito, campeão do 'BBB 24', desabafou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (2), sobre os comentários que desacreditam do seu desejo de cursar medicina. Durante uma live em seu perfil , o baiano disse estar esperando o contato da faculdade para começar a estudar.

“Vou seguir minha vida em paz, estudar minha medicina e virar doutor. Para a galera que tá falando que eu não vou ser médico, estou esperando só a faculdade me ligar. Quando me ligar, me mandando ir, eu vou estudar”, disse.

O CORREIO procurou a Estácio para saber se a bolsa de estudos poderá ser utilizada para o curso de medicina e se Davi terá que cursar na Bahia ou se mudar para outro estado. Em resposta, a faculdade informou que possui escolas de medicina nos municípios de Alagoinhas e Juazeiro. No entanto, mesmo com a bolsa, Davi vai precisar prestar vestibular e passar na prova para cursar na instituição.

Logo no primeiro mês do programa, Davi comentou que o sonho da medicina foi a principal motivação para ele se candidatar ao reality show da Globo. Segundo o baiano, ele enxergou no BBB a possibilidade de alcançar o seu objetivo ao saber que a vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles, usou o dinheiro da premiação para pagar a dívida da faculdade de medicina à vista.