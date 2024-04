'SOU PRETO E SOU MÉDICO'

Ganhador do prêmio do BBB 24, Davi Brito entrou no reality para realizar sonho de ser médico

Ex-motorista de aplicativo em Salvador, Davi ganhou bolsa de estudos integral durante dinâmica no reality da Globo

Publicado em 17 de abril de 2024 às 06:00

Nascido e criado em Salvador, a trajetória do campeão do Big Brother Brasil 24 foi marcada pelo sonho em cursar medicina. Com 60,52%% dos votos, o baiano Davi Brito superou seus amigos Isabelle e Matteus na grande final e agora terá R$ 2,92 milhões - o maior prêmio da história - e uma bolsa integral de estudos para se tornar médico.

Logo no primeiro mês do programa, Davi comentou que o sonho da medicina foi a principal motivação para ele se candidatar ao reality show da Globo. Segundo o baiano, ele enxergou no BBB a possibilidade de alcançar o seu objetivo ao saber que a vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles, usou o dinheiro da premiação para pagar a dívida da faculdade de medicina à vista.

“Se ela pagou a faculdade dela à vista, eu também posso. Eu vou me inscrever, também quero isso. Foi nesse intuito que eu vi que tinha a oportunidade de poder realizar o meu sonho”, explicou Davi, durante conversa com outros participantes.

Em outra oportunidade, durante um “Raio-X”, atividade do programa que serve como um diário de confinamento dos brothers, o morador de Cajazeiras reforçou o argumento de que sua participação tinha um objetivo definido: a luta pelo sonho de cursar medicina.

“Mais um dia aqui com o pensamento de que eu vim para o Big Brother com um grande sonho, que é me tornar um médico, um doutor, um cirurgião. Eu vim lutar pelos meus objetivos aqui dentro da casa. Acredito que vou conseguir chegar na final para poder alcançar meu objetivo que é me tornar um doutor”, disse.

Davi ganhou uma bolsa de estudos integral no BBB 24

Após a confissão, durou apenas três dias para que o campeão do BBB 24 ficasse mais perto de cursar medicina. Isto porque durante a manhã do dia 29 de janeiro, Davi ganhou uma bolsa de estudos da faculdade Estácio, uma das patrocinadoras do reality show.

A bolsa foi ganha após uma dinâmica dentro da casa, onde a cantora Wanessa Camargo escolheu o brother e Deniziane para participarem da ação. Na ocasião, ela acertou todas as perguntas feitas pela apresentadora Ana Clara, que divulgou os prêmios para cada. O baiano então descobriu que havia ganhado uma bolsa de estudos 100% paga pela instituição de ensino, e ainda recebeu mais R$ 5 mil.

Após a dinâmica, Davi chorou de felicidade por ter ganhado a bolsa que sempre sonhou e foi consolado pela amiga Isabelle. “Eu não queria o prêmio, só queria estudar”, disse em prantos durante a conversa. Relembre:

Davi pode usar a bolsa de estudos que ganhou no BBB para cursar medicina?

O CORREIO procurou a Estácio para saber se a bolsa de estudos poderá ser utilizada para o curso de medicina e se Davi terá que cursar na Bahia ou se mudar para outro estado. Em resposta, a faculdade informou que possui escolas de medicina nos municípios de Alagoinhas e Juazeiro. No entanto, mesmo com a bolsa, Davi vai precisar prestar vestibular e passar na prova para cursar na instituição.

No mesmo dia em que ganhou a bolsa, Davi teve uma conversa com Wanessa Camargo, onde a cantora incentivou o brother a estudar e se tornar médico. Durante o papo, o baiano relembrou da inspiração em Amanda Meirelles para entrar no BBB e revelou que já não via mais chances de realizar o sonho.

“Tem gente que vem para cá e já tem condições financeiras. Ser médico para mim é um sonho desde pequeno, mas para mim era um sonho morto, um sonho que não existia. Algo que eu nunca tinha certeza que iria realizar”, confessou.

Mesmo com bolsa integral, Davi teve medo de não conseguir se bancar durante a faculdade

Em outro momento de conversa com os colegas confinados, Davi reforçou que, mesmo com a bolsa de estudos que ganhou no BBB 24, ele continuava com medo de ter de abdicar da faculdade para conseguir se manter, já que teria de ficar na universidade o dia inteiro para estudar.

"O maior medo que se gerou agora dentro de mim é eu não ter dinheiro para concluir os 10 anos de faculdade que tenho para fazer. A faculdade de medicina são 10 anos. E se eu não tiver dinheiro para me manter estudando? Eu vou entrar na faculdade de manhã e vou sair à noite. Eu fico me perguntando se vou ter que parar de estudar mais uma vez para poder trabalhar e ter que me sustentar", desabafou.

Quais os planos de Davi para depois do BBB 24?

Após deixar o reality da TV Globo, Davi afirmou que deseja investir o valor do prêmio nos estudos. "Estudar pra ser alguém na vida mesmo, grande. Ser um médico amanhã, cirurgião, estudar mais ainda, fazer um bacharelado aí (...) Quem sabe, amanhã ou depois, virar até o Presidente do Brasil (...) Pensar grande, né, irmão? Ocupar até o lugar de Lula. É Lula saindo, e eu entrando. Bora, Brasil, tocar o barco", comentou durante conversa com Alane, Beatriz e Matteus.

Após vencer, Davi também revelou que a intenção é casar com Mani Reggo, sua namorada. "Vou casar, vou comprar uma aliança. Meu amor, eu ganhei", comemorou o baiano.

Por que Davi do BBB 24 quer ser médico?

Pai do campeão do Big Brother Brasil, o pastor Dermeval de Brito disse que não tem certeza de onde veio a vontade do filho de ser médico, mas desconfia que pode ser após ver a dificuldade da família.

“Quando ele tinha uns 3 anos, fomos fazer um trabalho de evangelização em outra cidade. E lá ele pegou uma infecção. Um dia estava na igreja e vi ele num cantinho, quieto, os olhos meio para dentro, catei e pedi ajuda na prefeitura para ter uma ambulância e levá-lo ao hospital mais próximo. Meu filho já estava perdendo as forças quando encontrei um médico, um homem de quase 2m de altura. Quando ele veio falar comigo, disse que Davi estava com infecção generalizada e que se eu tivesse demorado para levá-lo ele não ia sobreviver", relembra.

Na véspera da grande final do programa, nesta segunda-feira (15), Davi se emocionou muito e confidenciou a Isabelle que a decisão de ser médico veio ainda criança, quando ele presenciou a mãe trabalhando grávida como ambulante. "Minha mãe estava vendendo limão grávida, com a barriga pra fora assim, eu pequeno. Eu falei no olho dela: ‘Minha mãe, quando eu crescer eu vou virar médico e vou dar orgulho a senhora’.”, disse aos prantos.

Durante o programa, o próprio participante comentou sobre de onde vem a vontade de ser médico. Ele ressaltou que seu sonho vai além da realização pessoal, podendo servir de inspiração para que outros jovens como ele se sintam no direito de terem o mesmo sonho.

"Virar doutor vai ser um sonho de infância. Só de pensar que vou chegar na faculdade com o carro, parar meu carro no estacionamento e ir pra faculdade estudar tranquilo, só focar em estudar e voltar pra casa. Focar nos estudos para dar orgulho pra minha mãe", iniciou ele.

"Um jovem que nem a gente que é preto, pobre, a gente andava com uma roupa meio assim e já ficavam olhando atravessado. Por mais que falem que o público gosta de você, a gente sabe que existe racismo. Tem pessoas, sim, que ainda hoje tem essa forma de olhar diferente para as pessoas que são pretas, que não têm muitas condições. É complicado", desabafou o ex-motorista de aplicativo.

“Sou preto e sou médico”

Em outra ocasião, durante conversa com Isabelle, Davi começou uma reflexão sobre a baixa quantidade de médicos negros. O baiano comentou que a maioria dos médicos são pessoas de pele mais clara e que é raro ver pessoas negras exercendo a profissão. Por isso, ele disse que vai sentir orgulho quando tornar o sonho em realidade. "Vou falar assim: 'eu sou preto e sou médico'. Consegui, tenho minha vida hoje estabilizada, tenho minha família, minha filha, minha irmã, tenho tudo organizado".

"Eu quero ter esse orgulho e quero que minha mãe me veja um dia assim, vestido com um jaleco, eu vou chegar pra ela e vou falar: 'Minha mãe, hoje sou médico', isso vai ser a coisa que vai marcar a história da minha vida", concluiu.

Wanessa admitiu ter sido racista com Davi no BBB 24

A principal rivalidade de Davi dentro do programa foi com a cantora Wanessa Camargo. Os dois protagonizaram discussões em mais de uma ocasião no reality. Em uma das oportunidades, Wanessa criticou o caráter da Davi e chegou a questionar o que o brother ainda fazia na casa, já que ele havia ganhado uma bolsa de estudos e um ano de iFood.

"Se a faculdade era o tanto que ele queria, ele já conseguiu a faculdade. O que ele ainda tá fazendo aqui?", questionou Wanessa Camargo, em conversa com Yasmin Brunet, Michel e Leidy Elin, relembrando da dinâmica quando Davi recebeu como prêmio uma bolsa de estudos.

Em outro momento, em uma conversa com um grupo maior, incluindo Isabelle, Beatriz e Alane, Wanessa repete. "Pronto! Agora já pode sair... Já tem comida garantida e a faculdade. Pronto, já pode desistir do jogo, aperta o botão", insistiu.

Após a saída do programa, em um vídeo publicado em suas redes sociais, a artista admitiu que praticou racismo contra Davi e pediu desculpas ao baiano. No vídeo, a filha de Zezé di Camargo diz que reviu suas falas na casa no tempo que ficou reclusa e entendeu que praticou racismo estrutural.

"Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender e, por isso, eu estou aqui, porque hoje eu entendo que alguma das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas. A gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta do quanto isso afeta população já tão machucada discriminada por séculos", disse.

Wanessa também aproveitou o vídeo para pedir desculpas ao motorista de aplicativo. "Eu devo, sim, um pedido de desculpas ao Davi e, consequentemente, a sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpe do fundo do meu coração".

A cantora afirmou que continuaria revendo suas atitudes para não voltar a cometer os mesmos erros. "Quero deixar registrado também que a conversa e o aprendizado sobre esse tema não para por aqui. Eu quero aprender, conhecer, me tornar antirracista e, assim, contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós. Obrigada pela escuta, pelo carinho de vocês e até breve."

No entanto, duas semanas após postar o vídeo pedindo desculpas, Wanessa Camargo voltou atrás e excluiu a postagem. Ela então soltou indiretas após a briga entre Davi e Bin Laden, que ocorreu depois do Sincerão, no Big Brother Brasil.

