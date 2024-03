VÍDEO

Wanessa Camargo admite racismo no BBB 24 e pede desculpa a Davi: 'Quero me tornar antirracista'

Wanessa foi expulsa no dia 2 de março do reality show por descumprir uma das regras do programa

Publicado em 12 de março de 2024 às 19:46

Wanessa Camargo Crédito: Reprodução

A cantora Wanessa Camargo, de 41 anos, voltou a falar sobre sua participação no reality show Big Brother Brasil 24. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, nesta terça-feira (12), a artista admite que praticou racismo com Davi e pediu desculpas ao baiano. Wanessa foi expulsa no último dia 2 de março por descumprir uma das regras do programa.

No vídeo, a filha de Zezé de Camargo diz que reviu suas falas na casa nesse tempo que ficou reclusa e entendeu que praticou racismo estrutural.

"Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender e, por isso, eu estou aqui, porque hoje eu entendo que alguma das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas. A gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta do quanto isso afeta população já tão machucada discriminada por séculos", disse.

Wanessa também aproveitou o vídeo para pedir desculpas ao motorista de aplicativo. "Eu devo, sim, um pedido de desculpas ao Davi e, consequentemente, a sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpe do fundo do meu coração".

A cantora afirmou que continuará revendo suas atitudes para não voltar a cometer os mesmos erros. "Quero deixar registrado também que a conversa e o aprendizado sobre esse tema não para por aqui. Eu quero aprender, conhecer, me tornar antirracista e, assim, contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós. Obrigada pela escuta, pelo carinho de vocês e até breve."

Confira o relato na íntegra:

Agressão e expulsão do BBB 24

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24 após agredir o baiano Davi, na madrugada de sábado (2). O brother contou aos seus aliados na casa que foi ao confessionário reclamar do comportamento da cantora, que o atingiu com um tapa enquanto ele dormia.

Davi dormia no quarto magia quando o incidente aconteceu. Wanessa entrou pulando, cantando e mexendo no interruptor. Ao lado dela, Yasmin, Pitel e Lucas tentavam acalmar a colega de confinamento, que se aproxima da cama em que Davi dormia e aparentemente o atinge.

Depois do episódio, Davi foi até o confessionário para denunciar para a produção do programa uma suposta agressão de Wanessa, conforme explicou para os aliados Isabelle e Matteus. "Ela deu um tapa na minha perna", disse o baiano.

Os amigos quiseram saber mais e Davi falou o que a direção havia respondido. "Passei para eles. Falaram que vão analisar as imagens", contou. "Estou cheio de ódio aqui. Dormi cedo pensando na prova do anjo. Perdi o sono", lamentou.

O baiano afirmou ainda que não acha certo ele ter que aguentar o desrespeito por ser homem, dizendo que se fosse o contrário haveria um peso maior. "Fico imaginando se fosse eu e o que iria acontecer. Não vai ficar de graça, não sou otário. Estão pensando que vão fazer o que quiser comigo aqui. Eles (produção) vão tomar uma atitude e vão tomar as medidas cabíveis", afirmou.