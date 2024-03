BOM FILHO

Reservado, pai de Davi do BBB 24 elogia postura do filho e relembra dificuldades

O pastor Dermeval de Brito é reservado em relação à vida pessoal, mas quando se trata do filho, Davi Brito, confinado no BBB 24, o lado falante vem à tona e traz o orgulho de vê-lo na tela da Globo.

Além de Davi, ele também é pai de Raquel e, durante muito tempo, foi mãe e pai dos filhos: “Davi tinha uns 11 anos e eles vieram morar comigo porque ficava mais fácil para ir à escola. Eu dava banho, comida, lavava e passava as roupinhas deles. Fui 'pãe' durante alguns anos”.

Com a dificuldade dos pais, Davi resolveu vender água e bala no sinal como forma de ajudar a família. Esse detalhe foi comentado pelo próprio baiano dentro do BBB 24.