TV

BBB 24: 'Ela não tem ideia do que sou capaz de fazer', ameaça Davi após briga com Leidy Elin

A manhã desta terça-feira, 12 no Big Brother Brasil, seguiu repercutindo os desdobramentos da noite anterior, após a discussão entre Leidy Elin e Davi depois do "Sincerão". Davi conversou com Beatriz sobre Leidy Elin ter jogado suas roupas na piscina e contou a estratégia de vingança que havia preparado.