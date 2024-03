BBB 24

'Que dor', lamenta companheira de Davi após Leidy jogar roupas na piscina

No Instagram, Mani publicou uma foto com o fundo preto e a frase: "Não existe imagem nem palavra". Já no X, antigo Twitter, ela lamentou a situação e relembrou que ao ver Davi passar na seleção, não imaginaria vê-lo sendo tratado dessa forma.

"Acalme o coração, mani. davi é nosso campeão, estamos nas trincheiras com ele", avisou um seguidor. "Calma, Mani! Tudo isso será recompensado aqui fora, não falta muito, vai dar tudo certo! Estamos com vocês", acalmou outra internauta.

Após o Sincerão no BBB 24, Davi discutiu com Leidy, e a participante decidiu jogar todas as roupas do brother na piscina.