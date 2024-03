TRETA

Leidy Elin pega as roupas de Davi e joga na piscina do BBB 24

Leidy Elin cumpriu o que planejou na semana passada e jogou as roupas de Davi na piscina após a dinâmica Sincerão na noite desta segunda-feira (11) no Big Brother Brasil 24. Depois de protagonizar mais uma discussão com o baiano, a sister foi até o Quarto Magia, pegou a mala e as roupas do brother e joga os objetos na piscina.