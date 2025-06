TV

Marcus Pimenta volta a Salvador e assume o Balanço Geral BA no lugar de José Eduardo

Jornalista estava na Record Pará e retorna à Bahia para assumir o comando do programa

A Record Bahia já definiu quem será o substituto do apresentador José Eduardo, o Bocão, no Balanço Geral BA. O nome escolhido é o do jornalista Marcus Pimenta, que estava na Record do Pará.>

Natural de Salvador, Marcus Pimenta já trabalhou anteriormente na Record no estado e chegou a participar do Balanço Geral BA como repórter e apresentador eventual. Com passagem marcante também pelo jornalismo policial, ele tem um estilo direto e popular, alinhado ao perfil que consagrou o programa no horário do almoço.>