DEIXOU TRÊS FILHOS

Baleada e liberada duas vezes, mulher morre e família alega negligência médica: 'Descaso'

Família diz que apenas dipirona foi receitada após avaliação médica inicial

Uma mulher de 29 anos morreu na quinta-feira (12), quatro dias após ser vítima de uma bala perdida no Pau Miúdo, em Salvador. Taylane Alves Santana procurou atendimento médico duas vezes, mas foi liberada após avaliação. A família diz que a morte foi causada por negligência. >

Taylane e o marido Rodrigo deram entrada no Hospital Geral Ernesto Simões Filho na madrugada de segunda-feira (9), depois que a dona de casa sofreu um tiro na virilha que atravessou a perna.>

“Durante o atendimento, a paciente recebeu todo o suporte necessário, incluindo avaliação médica, realização de exames laboratoriais e de imagens, além de medicação adequada. Após a reavaliação e com a estabilização do seu quadro clínico, foi liberada”, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pela UBS.>

Na madrugada de quinta, Taylane passou a sentir dores mais fortes e voltou ao Hospital Geral Ernesto Simões, onde acabou falecendo às 8h. Segundo o atestado de óbito emitido pela unidade, as causas da morte foram trombose intracardíaca e edema pulmonar. Taylane deixou o marido e três filhos de 10, 8 e 6 anos.>

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que administra o hospital, afirmou que a “paciente foi acolhida e recebeu atendimento integral, conforme os protocolos clínicos vigentes”. De acordo com a pasta, Taylane teria realizado os exames para casos de lesão por projétil de arma de fogo, com acompanhamento de equipes especializadas, incluindo ortopedista, cirurgião geral e cirurgião vascular.>