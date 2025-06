DIA DO DOADOR

Com estoque crítico, hospital de Salvador faz mutirão para doação de sangue neste sábado

Feriadão acende alerta para possíveis emergências

Carol Neves

Publicado em 13 de junho de 2025 às 11:58

Campanha de doação de sangue Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A poucos dias do início de um feriado prolongado, o Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, faz um apelo direto à população: o banco de sangue está quase seco. Neste sábado (14), das 8h às 17h, a unidade realiza uma campanha de coleta em parceria com a Fundação Hemoba, para tentar evitar a falta de sangue durante os dias de recesso, quando aumentam os acidentes e as emergências hospitalares. >

A situação é preocupante. Quatro tipos sanguíneos - O negativo, B negativo, O positivo e AB negativo - têm apenas uma bolsa disponível no estoque. A coleta acontece no subsolo do hospital, localizado na rua Direta do Saboeiro, no bairro do Cabula.>

Segundo Tatiara Veloso, coordenadora do Banco de Sangue do hospital, a campanha tem caráter emergencial, mas também simbólico: ocorre perto do Dia Mundial do Doador de Sangue. “Estamos com o estoque muito abaixo do necessário para atender as demandas. Com a chegada do feriado, ações como essa são imprescindíveis para garantir o atendimento dos pacientes”, afirma.>

Podem doar pessoas saudáveis, com mais de 50 kg, entre 16 e 69 anos — desde que os menores estejam acompanhados por um responsável legal e os maiores de 60 já tenham doado anteriormente. É necessário apresentar documento original com foto, válido em todo o território nacional.>