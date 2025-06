CELEBRIDADES

Yasmin Santos vai parar no hospital no Dia dos Namorados: 'Date especial'

Cantora sertaneja teve apoio da noiva e tranquilizou fãs nas redes sociais após atendimento médico

Na quinta-feira (12), a cantora Yasmin Santos precisou ser atendida em um hospital de São Paulo após apresentar sintomas como febre, dores no corpo, moleza, rouquidão e pressão na cabeça. Mesmo diante do susto, a artista manteve o bom humor ao compartilhar uma foto ao lado da noiva, Maria Venture, em plena cama do hospital. "Trouxe ela para um date especial nesse Dia dos Namorados", escreveu a sertaneja, com bom humor.>