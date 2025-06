FAMOSOS

Aos 74, Claudia Alencar exibe corpo em forma após vencer infecção: 'Estou me namorando'

Atriz comemora fase de autoestima elevada, fala da rotina de exercícios, novos projetos e o sonho de voltar às novelas

Claudia Alencar começou a semana com autoestima em alta e muita vitalidade. Aos 74 anos, a atriz surpreendeu os fãs ao compartilhar cliques de biquíni nas redes sociais nesta terça-feira (10), recebendo uma enxurrada de elogios. ''Maravilhosa'', ''inspiradora'' e ''deusa'' foram apenas alguns dos comentários que tomaram conta da publicação. Em entrevista à Quem, ela celebrou o carinho dos fãs. >

''Venci a bactéria! Dei um chega para lá nela'', brinca, com o bom humor de sempre.>

''Me namorando'' e cheia de planos

Atualmente solteira, Claudia também contou que está focando em si mesma. Após viver romances com o advogado Emanuel Brito, de 49 anos, e outro parceiro mais novo, ela resolveu se dar prioridade. ''Agora estou me namorando. É uma delícia!'', afirmou, com orgulho.>