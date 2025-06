1° APARIÇÃO APÓS CIRURGIA

Thais Carla expõe gordofobia estrutural e cita Paulo Gustavo: 'Era muito gordofóbico'

Influenciadora relata desafios enfrentados por pessoas gordas e critica piadas do humorista

''Paulo Gustavo era muito gordofóbico. Todo mundo aqui nesse estúdio já foi. Eu também. Ele fazia piadas, ironizava, e as pessoas achavam engraçado. Mas isso também é gordofobia. É uma questão estrutural e séria, não só uma piada ou exagero, afirmou Thais, referindo-se inclusive às vezes em que o comediante brincava com a própria irmã.>

As declarações causaram polêmica nas redes sociais, especialmente entre fãs do artista. Muitos defenderam o legado humorístico de Paulo e criticaram a fala da influenciadora. ''Desnecessário falar de alguém que não está mais entre nós'', comentou um internauta. ''Esperando o pronunciamento da mãe dele'', disse outro, relembrando Déa Lúcia, mãe do humorista, que costuma se posicionar em temas sensíveis.>