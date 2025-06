EMAGRECEU

Thais Carla faz primeira aparição após bariátrica e surpreende web: 'Nossa!'

Dançarina explica nova rotina alimentar e rebate críticas após decisão pela cirurgia

"Fez bypass, corta o estômago e pega o intestino para absorver menos. Tudo o que come, você absorve menos. Estava só no copinho, fui para o pastoso e agora posso mastigar algumas coisas. Tipo uma torradinha, fruta à vontade, carne, mas tudo tem que ser molinho", contou.>

Thais explicou que, antes da cirurgia, estava com 170 kg e, atualmente, chegou aos 155 kg. De visual novo e fios loiros, a dançarina disse que a decisão de fazer a bariátrica foi motivada por questões de saúde, e não por estética.>

"Eu lutei muito só, tudo caía sobre mim. Se eu colocasse uma foto, falavam do meu peso. Eu tive diabetes gestacional, consegui controlar, mas não ia parar de tomar remédio. A minha médica falou que precisava fazer outro movimento para parar de tomar remédio. E também existia o cansaço sobre estar falando contra a gordofobia e sendo atacada pelas pessoas gordas", afirmou.>

A dançarina disse que pensou, sobretudo, nas filhas ao tomar a decisão. "A minha decisão não foi pela estética. Foi pela saúde e principalmente pelas minhas filhas. Elas querem a mãe para brincar. É horrível quando você não tem acesso. A gordofobia vai além. Você vai em um restaurante pensando no que vai comer e eu vou pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo", disse.>