MÚSICA

Gilberto Gil adia show após morte da filha, Preta Gil; veja novas datas da turnê 'Tempo Rei'

Ícone da MPB remarca apresentação em Belém e retoma agenda a partir de setembro, com shows esgotados pelo Brasil

Gilberto Gil (83), comunicou em suas redes sociais, nesta terça-feira (29), a atualização da agenda de apresentações da turnê 'Tempo Rei' , marcada por fortes emoções desde o falecimento de sua filha, Preta Gil, no último dia 20 de julho. O show que aconteceria em Belém no dia 9 de agosto foi adiado, e ainda não há uma nova data confirmada. >

Com a mudança, a próxima performance do cantor será no dia 6 de setembro, em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio, marcando a retomada oficial da turnê. Os demais shows seguem programados, com algumas datas já esgotadas.>