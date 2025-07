CARNAVAL

Bloco da Preta retorna às ruas de Salvador e mais duas cidades em 2026; saiba detalhes

Mesmo após sua partida, cantora será celebrada com festa em 3 cidades; retorno do bloco será repleto de homenagens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de julho de 2025 às 12:14

Preta Gil no Bloco da Preta Crédito: Reprodução

O icônico Bloco da Preta já tem data marcada para voltar às ruas, mesmo sem a presença física da cantora Preta Gil. A edição de 2026 será uma homenagem à cantora, que faleceu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal. De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, os preparativos para o retorno do desfile já estão em andamento e prometem muita emoção. >

A proposta é manter o formato tradicional do bloco, com apresentações no pré-Carnaval carioca, durante os dias oficiais da folia em Salvador e no pós-Carnaval em São Paulo. O trio elétrico, que por tantos anos levou a alegria da artista pelas ruas do país, voltará como símbolo de sua trajetória vibrante e da força de sua presença.>

A última edição do Bloco da Preta aconteceu em 2024 e teve significado especial: marcou os 15 anos do bloco e o retorno de Preta aos palcos, após o início do tratamento contra o câncer. Por recomendações médicas, ela trocou o tradicional trio por apresentações em palco. O tema daquela edição, “De volta ao sol”, simbolizava seu renascimento pessoal e artístico.>

Já em 2025, a folia precisou ser adiada. A cantora se recuperava de uma cirurgia realizada em dezembro de 2024 para retirada de tumores e, diante do avanço da doença, ficou impossibilitada de se apresentar. O cancelamento foi anunciado pela RIOTUR nas redes sociais com um recado carinhoso: “Preta, vamos todos sentir sua falta nesse carnaval, mas não se avexe não: 2026 é logo ali e em breve vamos te dar aquele abraço!”>

Com seu otimismo de sempre, Preta respondeu à mensagem dizendo: “Até 2026!!! Um lindo carnaval pra vocês.”>

Infelizmente, o reencontro com o trio não aconteceu. Preta Gil morreu meses depois, deixando um legado de amor, alegria, autenticidade e representatividade, características que sempre estiveram presentes em sua vida e carreira.>

Para manter viva sua memória, a Prefeitura do Rio de Janeiro renomeou o tradicional trajeto dos megablocos do Centro da cidade, que agora se chama Circuito de Blocos de Rua Preta Gil, uma forma oficial e simbólica de eternizar sua importância para o Carnaval carioca.>