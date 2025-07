FAMOSOS

Carlinhos de Jesus aparece de cadeira de rodas e revela diagnóstico: 'Dores fortes e mobilidade comprometida'

Coreógrafo emocionou seguidores ao explicar problemas sérios no quadril e afirmou que o tratamento está em andamento

O renomado bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus preocupou fãs e amigos após surgir usando cadeira de rodas e muletas em publicações nas redes sociais. Ele esclareceu, nesta semana, que enfrenta um quadro delicado de saúde, envolvendo fortes dores no quadril e dificuldade de locomoção.>

“Percebi que o quadril não é só para rebolar!”, iniciou Carlinhos, com bom humor, ao explicar a situação em seu perfil no Instagram. Segundo ele, exames médicos recentes apontaram bursite trocantérica bilateral, acompanhada de tendinite nos glúteos, condições que causaram limitações severas em sua mobilidade.>

“Já há algum tempo venho sentindo dificuldades para andar, com dores que limitaram meus movimentos. O diagnóstico não é simples, mas já estou em tratamento e me cuidando com fisioterapia, acupuntura, musculação e terapias para controle da dor”, explicou.>