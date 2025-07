FAMOSOS

Ex-Globo está em coma após cirurgia de emergência: 'Médico ficou horrorizado'

Conhecido por novelas da Globo e Record, artista trata infecção após retirada de tumor e recebe apoio de fãs e amigos nas redes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de julho de 2025 às 11:57

Mauricio Silveira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator Mauricio Silveira, que atuou em diversas novelas da TV Globo e da Record, está internado em estado delicado após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. De acordo com comunicado oficial divulgado pela família na última sexta-feira (25), o artista está em coma induzido para tratar uma infecção que surgiu após complicações no pós-operatório.>

A família compartilhou uma nota nas redes sociais atualizando o quadro de saúde e agradecendo as mensagens de apoio recebidas: “A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele. Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio.”>

Ainda segundo a nota, após a cirurgia inicial, foi necessária uma nova intervenção médica.>

“Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica”, afirmou a família.>

Atualmente, Mauricio está sedado como parte do protocolo de tratamento contra a infecção. “Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa”, conclui o comunicado.>

O ator Theo Becker, amigo próximo de Mauricio, também fez um apelo nas redes sociais. Em seu Instagram, ele pediu orações ao público e detalhou como o quadro de saúde do artista evoluiu rapidamente.>

“Ele vomitou, se sentiu mal, foi no médico, fez um exame e descobriu um câncer no intestino, um câncer agressivo demais. A ponto dele já ficar internado na hora em que descobriu, o médico ficou horrorizado. Ele está entre a vida e a morte”, contou Theo emocionado.>

Ator Mauricio Silveira 1 de 3

Nos comentários, seguidores e fãs se uniram em corrente de fé, com mensagens de apoio e pedidos de recuperação. “Querido Deus, pedimos pela rápida e completa recuperação do Maurício”, escreveu uma internauta.>

Com uma carreira consolidada na televisão, Mauricio Silveira participou de novelas como Cobras & Lagartos (2006), Faça Sua História (2008) e Insensato Coração (2011), todas da TV Globo. Em 2022, integrou o elenco da novela bíblica Reis, da Record. Além dos trabalhos na TV, o ator também se destacou no teatro, onde acumulou diversas experiências no palco.>