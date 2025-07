CONFIRA

Último episódio da série 'Chespirito' estreia com polêmicas: 'Sem respeito à verdade'

Viúva de Roberto Bolaños, acusa a produção da HBO Max de distorcer fatos e usar entrevistas antigas fora de contexto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de julho de 2025 às 12:27

Imagem da série "Chespirito: Sem Querer Querendo" Crédito: Divulgação/Max

Chegou ao fim nesta quinta-feira (24) a série biográfica Chespirito: Sem Querer Querendo, produção da HBO Max que prometia homenagear Roberto Gómez Bolaños, criador dos icônicos Chaves e Chapolin Colorado. No entanto, o que era para ser uma celebração da vida e obra do humorista se transformou em um terreno de polêmicas, críticas e tensões, principalmente por parte de Florinda Meza, viúva de Bolaños e também atriz da série original.>

Desde o anúncio da produção, Meza se manifestou publicamente contra a forma como sua imagem e seu relacionamento com o autor foram retratados. Em 2024, ainda nas primeiras divulgações da série, ela afirmou nas redes sociais que o conteúdo “não condiz com a verdade” e que causaria sofrimento ao próprio Bolaños, caso estivesse vivo. “Sei por fonte segura que, nesta biografia, não há respeito pela minha pessoa e muito menos pela verdade. Mas quem se importa com a autorização ou a opinião de alguém que já partiu?”, disparou.>

Florinda e Roberto foram casados até a morte dele, em 2014. O romance entre os dois começou ainda nos tempos da série original e, de acordo com a produção, teria se iniciado antes mesmo do fim do casamento do humorista com Graciela Fernández, mãe de seus seis filhos, algo que Meza contesta até hoje.>

Além de criticar o conteúdo da série, Florinda também questionou o uso de seu nome e de entrevistas antigas. Em nova publicação no início de julho, ela escreveu:>

“Vocês não respeitaram meu direito de permanecer em silêncio. Vasculharam arquivos, pegaram entrevistas antigas fora de contexto e as usaram contra mim. Isso não é uma novela, são vidas reais.”>

Série "Chespirito: Sem Querer Querendo" 1 de 11

A atriz, apesar da insatisfação pública, afirmou que ainda não entrou com processo judicial contra a produção, mas que avalia medidas legais. “Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando eu tiver algo a dizer, todos saberão por mim”, declarou.>

Outro ponto sensível foi a mudança dos nomes dos personagens inspirados em Florinda e Carlos Villagrán (o Quico da série). Ambos não participaram da produção, e seus personagens foram renomeados como Margarita Ruíz (Bárbara López) e Marcos Barragán (Juan Lecanda). Villagrán, que deixou o elenco original em 1978 após desentendimentos com Bolaños, também não se pronunciou oficialmente sobre a série.>