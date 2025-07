NOVELA DAS 6

Dita confessa que está apaixonada por Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (25)

Vilões seguem armando para afastar pai e filho e aplicar novo golpe

O capítulo desta sexta-feira (25) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e mais reviravoltas na vida de Candinho. Samir toma uma decisão importante e revela seu desejo de morar com o protagonista, selando de vez a conexão entre os dois. Mas enquanto o menino demonstra carinho, os vilões continuam tramando pelas sombras. >

Manoela, firme em suas convicções, explica por que não aprova o namoro entre Candinho e Dita, apesar do sentimento evidente entre o casal. Dita, por sua vez, se abre com Margarida e confessa estar apaixonada por Candinho.>

Do outro lado, Celso orienta Zulma a encontrar uma família que possa “afastar” Samir de Candinho. A golpista, no entanto, tem outros planos: ela promete ao comparsa que vai seduzir o mocinho. E para isso, conta com a ajuda de Ernesto, que incentiva ainda mais essa aproximação mal-intencionada.

