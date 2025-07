NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!': veja o que vai acontecer nos capítulos de 21 a 26 de julho

Semana traz reencontros, armações e declarações de amor na novela das seis da Globo

Zenaide abre o jogo com Zulma e revela que Ernesto está de volta. Celso se declara apaixonado por Estela, enquanto Candinho confessa a Asdrúbal que tem sentimentos por Dita. Quincas beija Sônia e Dita flagra os dois. Já Zé dos Porcos diz a Maria Divina que não pretende se casar, e Manoela enfrenta Candinho ao vê-lo com sua filha.>

Zulma tenta afastar Samir de Candinho dizendo que ele é perigoso. Mesmo assim, o menino se encanta com a figura paternal do protagonista e foge para reencontrá-lo. Felícia ajuda na fuga, e Simbá revela à vilã que Samir desapareceu. Enquanto isso, Asdrúbal critica Candinho por ter beijado Dita às escondidas. No fim, Samir chega à mansão de Candinho.>

Samir revela seu desejo de morar com Candinho. Manoela se opõe ao romance de Dita com o patrão. Estela se afasta de Celso, que insiste em reconquistá-la. Já Zulma é incentivada por Ernesto a seduzir Candinho para aplicar um golpe. Enquanto isso, Dita admite para Margarida que está apaixonada por Candinho.>

Encerrando a semana, Celso desconfia do envolvimento de Zulma com Candinho e tenta alertá-lo. Tales volta a humilhar Dita na rádio, e Candinho se irrita. Asdrúbal tenta se reaproximar de Margarida. Medeia afasta Zé dos Porcos e Maria Divina do trabalho no sítio. Estela pede ajuda a Celso para cuidar de Anabela. No final, Candinho desmascara Zulma, percebendo que ela quer aplicar um golpe.>