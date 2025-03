SUPERAÇÃO

Camila Pitanga abre o coração sobre mãe ter transtorno de personalidade: 'Sempre foi minha filha'

Camila Pitanga fala sobre os desafios e a jornada de reconstrução com a mãe, Vera Manhães, diagnosticada com Transtorno Paranoide

Criada pelo pai, o ator Antonio Pitanga, a atriz enfrentou desde cedo os desafios de ter uma mãe com uma condição mental complexa, mas, com o tempo e a maturidade, encontrou formas de reconstruir esse vínculo. >

Por muitos anos, a relação entre as duas foi um desafio. "Minha mãe tem síndrome paranoide persistente. Sendo bem honesta, sempre foi muito difícil, pesado, uma responsabilidade e missão que me impingi e da qual não me arrependo", disse a atriz, enfatizando o impacto da condição de sua mãe na dinâmica familiar. No entanto, apesar das dificuldades, Camila e Vera passaram por uma transformação significativa, principalmente com o passar dos anos e eventos marcantes, como a pandemia.>