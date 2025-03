ATAQUES

'Para mim, acabou': Thamiris Maia enfrenta ataques após BBB 25 e busca apoio psicológico

Após eliminação do BBB 25 com 61,73% dos votos, ex-sister sofre com ataques na web.

A Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2025 às 12:41

Thamiris Maia (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Eliminada da casa mais vigiada do Brasil com 61,73% dos votos, Thamiris Maia (33) tem lidado com um cenário difícil fora do programa. Desde que deixou o reality, a nutricionista tem sido alvo de ataques nas redes sociais, o que a levou a procurar acompanhamento psicológico. >

Uma das razões seria pelos conflitos e comportamentos de Thamiris com outra participante do programa, Vitória Strada. As irmãs Maia ficaram mal vistas pelo público após falarem mal da sister, atitude foi considerada como falsa. >

Briga entre Vitória, Camilla e Thamiris no 'BBB 25 Crédito: Reprodução/TV Globo

“Para mim, acabou”>

Thamiris afirmou que, apesar das polêmicas dentro do programa, quer seguir em frente e não pretende se prender ao que aconteceu no confinamento. “O que aconteceu na casa, ficou na casa. Quero viver o que estou pronta para construir”, declarou.>

Mesmo evitando comentários negativos, a ex-sister reconhece que a exposição traz consequências. “A internet é terra de ninguém. Tento não ver [as críticas] para não absorver, mas muitas delas vão além do jogo e atacam até minha aparência.”>

Ataques atingiram até sua família

Além dos ataques diretos a Thamiris, sua família também foi alvo de ameaças enquanto ela ainda estava no programa. >

“Fiquei muito triste. As pessoas exageram. Não fizemos nada que justificasse esse tipo de atenção negativa, a ponto de atacarem meus sobrinhos, minha mãe e minha prima. Não concordo. Fiquei bem surpresa ao saber que mostravam só um lado nosso na casa, e mostravam pouco as nossas brincadeiras, o lado divertido que a gente tem. Não entendi isso. Fofoqueira eu sou. Não nego. Coloca uma fofoqueira no ambiente fechado, sem nada para fazer, que ela vai ventilar vários assuntos. Mas do jeito que fomos colocadas, acho que prejudicou bastante”, comentou a ex-sister. >

A carioca e sua irmã, Camilla Maia (34), que também foi envolvida nas polêmicas do reality, iniciaram acompanhamento psicológico para lidar com os impactos da experiência. “Estávamos vivendo em um quadrado, com informações limitadas. Agora, precisamos cuidar do emocional porque a vida continua.”>

Reações do público

Os comentários sobre Thamiris seguem dividindo opiniões nas redes sociais, enquanto alguns internautas demonstram empatia pela ex-sister, outros seguem divididos sobre sua trajetória no programa. >

No X (antigo Twitter), internautas reagiram à sua eliminação e à repercussão pós-BBB: “O público tem empatia seletiva. Para alguns, é mimimi. Para outros, ela merece passar por isso. Espero que ela consiga virar o jogo”, escreveu um usuário. Outro opinou: “Melhor para Thamiris foi sair. Ela não tinha mais grupo e virou saco de pancada da produção.” Já um terceiro criticou sua postura no jogo: “Eu acho TUDO dela muito articulado e calculado, não consigo ver naturalidade.” >