APOIO

Artistas manifestam apoio à Linn da Quebrada após internação: 'Precisa de respeito'

Amigos e fãs reforçam respeito e apoio a Linn da Quebrada após internação para cuidar da saúde mental.

Nos último dia (17), o nome da cantora e artista Linn da Quebrada, de 34 anos, tomou conta das redes sociais, mas não pelo motivo que seus fãs gostariam. Após circulação de suposto vídeo onde a artista estaria andando nas ruas da Cracolândia, no centro de São Paulo, amigos e admiradores da artista usaram suas redes-sociais para pedir respeito e empatia diante do momento delicado que ela enfrenta. >

Afastamento para cuidado da saúde mental

A assessoria de Linn divulgou notas nas redes-sociais informando que a artista precisaria se afastar temporariamente dos compromissos profissionais para focar em sua saúde mental, a decisão veio após o agravamento de um quadro de depressão, ocasionando no abuso de substâncias. >

Ver essa foto no Instagram

Solidariedade e pedido por empatia

Entre as vozes que se levantaram em defesa de Linn, estão personalidades como Erika Hilton, Pepita e Majur, que pediram respeito e criticaram a forma como a saúde mental é tratada na mídia e na internet.>

Majur: “Aqui no Brasil tem muitas pessoas sujas. Não respeitam nada, nem ninguém. É um absurdo! Nada diferente do retrato de mais de 15 anos consecutivos. Eu não compactuo com informações tendenciosas e desrespeitosas sobre ninguém, quem dirá de quem eu amo.”>