NEM TUDO SÃO FLORES

Jantar improvisado, ausência de familiares e briga: os perrengues do casamento de Amado Batista com Calita Franciele

A celebração no interior do Mato Grosso foi marcada por imprevistos

Elis Freire

Publicado em 18 de março de 2025 às 14:41

Amado Batista e Calita Franciele Crédito: Reprodução

O casamento Amado Batista, de 72 anos, com a miss Calita Franciele, de 23 anos, em sua fazenda na fazenda do artista no interior de Mato-Grosso tem dado o que falar nos últimos dias. Celebrada no último sábado (15), o evento contou com detalhes não tão luxuosos e alguns perrengues dos grandes. >

Um dos imprevistos foi em relação à janta para os convidados: o buffet contratado simplesmente não chegou! De última hora, a organização precisou improvisar o jantar com as sobras do almoço.>

De acordo com a jornalista Jackelline Mendonça, os organizadores tiveram que pegar o arroz e o resto do churrasco e fizeram uma espécie de arroz carreteiro. Além disso, diante do calor escaldante que fez no dia, a refrigeração falhou e os doces derreteram. A iluminação também não teria sido suficiente, o que dificultou a locomoção dos convidados pelo espaço.>

Casamento de Calita e Amado Batista Crédito: Reprodução

E não para por aí! Também rolou uma briga descabelada pelo buquê da noiva. Duas convidadas quase acabaram nos tapas ao tentar levar para casa o símbolo de que seriam as próximas a realizar um casório.>

Por fim, a ausência de familiares também marcou a celebração da união. Convidados importantes não compareceram com o filho caçula do cantor, Rick, de 32 anos, e a irmã dele. Com tantos problemas para lidar, segundo o Portal Leo Dias,na hora dos fogos, Amado Batista já havia se retirado da festa, avisando a todos que iria se recolher para dormir.>

A união

Amado e Calita oficializaram sua união civil nesta quinta-feira (13), em um cartório em Água Boa, no estado de Mato Grosso. A Miss Universe Mato Grosso compartilhou detalhes do momento em seus stories no Instagram, comemorando a formalização do casamento.>