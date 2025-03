NOSTALGIA EM FAMÍLIA

Nicolas Prattes faz passeio com Sabrina Sato e enteada à bordo de nova aquisição

Zoe é filha da apresentadora com o ator Duda Nagle

Recém casados, Nicolas Prattes e Sabrina Sato levaram a pequena Zoe - filha da apresentadora com o ator Duda Nagle - para um momento de diversão em família. Nas redes sociais, os pombinhos compartilharam alguns registros do passeio feito à bordo de um fusca, adquirido recentemente pelo ator global de 27 anos. >

A aventura em família surgiu como forma de comemoração à nova aquisição de Nicolas, que havia acabado de comprar o veículo. Em um dos vídeos, Sabrina mostrou os bastidores do primeiro passeio de Zoe no carro, que estranhou alguns detalhes antigos.>

“Ela adorou o fusca, só estranhou o barulho”, escreveu Sabrina na legenda do vídeo que a herdeira aparece comentando sobre as primeiras impressões do carro.>