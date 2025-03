1 ANINHO

Pais de 6, Juliano Cazarré e esposa celebram aniversário do caçula; veja fotos

Casal compartilhou registros da festa feita em casa

Juliano Cazarré e Letícia Cazarré celebraram neste domingo (16) o aniversário de Estevão, filho mais novo do casal, que completou 1 ano de vida. A festa, realizada na casa do ator e da influenciadora, contou com uma decoração minimalista em tons de azul bebê e madeira clara. Imagens de gangorra de cavalinho e balões foram colocadas na mesa do bolo, que estava cheia de docinhos. >

Na frente do nome do pequeno aniversariante, Juliano e Letícia aparecem ao lado de Estevão e também de Maria Guilhermina, quinta filha do casal. No início de março, a menina, diagnosticada com uma rara doença no coração, foi internada após apresentar sinais de infecção e febre.>