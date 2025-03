CONFIRMADO

Cruzeiro temático de Ana Castela já tem data para 2026! Confira detalhes

Cantora anunciou segunda edição com ingressos a partir de R$249

Elis Freire

Publicado em 17 de março de 2025 às 20:08

Ana Castela Crédito: Reprodução

Com grandes atrações e ingressos com preços variados, Ana Castela anunciou a segunda edição do “Navio Ana Castela – Férias com a Boiadeira em Alto-Mar”. A viagem está programada para acontecer entre os dias 5 e 8 de janeiro de 2026, integrando a temporada brasileira de cruzeiros. >

À bordo do MSC Preziosa,embarcação com capacidade para mais de 4.300 passageiros, os fãs da cantora poderão curtir muita música em alto mar em clima de curtição. Os ingressos já estão disponíveis no site Navio Ana Castela, com cabines custando entre R$ 249 reais e R$ 1.189. As taxas portuárias são cobradas à parte.>

Os shows serão realizados na área externa do navio, em um palco gigantesco montado na área superior. Entre as opções, há as cabines especiais All inclusive de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas, além do Lounge exclusivo e do Camarote exclusivo.>

A primeira edição, que aconteceu em janeiro deste ano, com a saída do porto de Santos, no litoral de São Paulo, foi um sucesso, reunindo nomes de peso do sertanejo e forró. Entre as atrações estavam Eduardo Costa, Zé Neto & Cristiano, João Gomes, Gustavo Mioto, Luan Pereira, além da própria Ana Castela, que comandou os palcos em alto-mar. >