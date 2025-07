TURISMO

República Tcheca nas alturas: veja trilhas e passarelas que 'tocam as nuvens'

País reserva vistas panorâmicas de tirar o fôlego

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de julho de 2025 às 05:00

República Tcheca Crédito: Visit Czechia/Divulgação

A República Tcheca é bastante conhecida por suas cidades históricas e castelos. Mas o país, repleto de charme e cenários deslumbrantes, tem um lado que é menos explorado e tão fascinante quanto os demais: as maravilhas que levam os viajantes a um ângulo especial, do alto. São trilhas que montanhas e colinas, passarelas nas copas das árvores e pontes suspensas que proporcionam vistas panorâmicas impressionantes.>

De sul a norte, três regiões tchecas - Boêmia do Sul, Hradec Králové e Pardubice - oferecem experiências para quem quer unir uma experiência em altitude com a conexão com a natureza. Veja o guia criado pelo Escritório de Turismo da República Tcheca:>

Lipno (Região da Boêmia do Sul): um paraíso para os amantes da natureza>

No coração da região da Boêmia do Sul, Lipno é o destino ideal para quem busca aventura e tranquilidade. O Lago Lipno é o maior da República Tcheca e oferece um cenário perfeito para esportes aquáticos e natureza. Mas é nas alturas que o lugar surpreende ainda mais.>

A Passarela nas Copas das Árvores leva os visitantes em uma caminhada pelas florestas da região, com vista aberta para a imensidão do lago. Dá para sentir a brisa fresca do local, em uma sensação de liberdade e conexão com a natureza.>

ROTEIRO SUGERIDO (2 DIAS):>

Depois de se instalar em sua acomodação, dirija-se à Passarela nas Copas das Árvores. Sinta a emoção de caminhar sobre essa estrutura de madeira, desfrutando de vistas panorâmicas de tirar o fôlego. À tarde, relaxe com um passeio de barco no lago, sentindo a brisa em seu rosto e admirando a paisagem ao seu redor. À noite, jante em um restaurante com vista para o lago, saboreando a culinária local.>

No dia seguinte, explore as trilhas ao redor do lago, mergulhando na natureza. Se estiver com energia, experimente uma atividade aquática, como caiaque ou paddleboarding. Depois, visite o charmoso vilarejo de Lipno nad Vltavou, com suas casas coloridas e ambiente descontraído. Antes de ir embora, não se esqueça de provar os produtos locais, como queijos e embutidos, para sentir o autêntico sabor de Lipno.>

Krkonoše (Hradec Králové): um tesouro montanhoso>

A região de Hradec Králové abriga as montanhas Krkonoše, um tesouro natural que oferece trilhas para todos os níveis de experiência. De caminhadas suaves a percursos mais desafiadores, os visitantes podem explorar uma paisagem de tirar o fôlego, com os lagos glaciais e as cachoeiras.>

Sněžka, o pico mais alto da República Tcheca, é um destino imperdível para os entusiastas de caminhadas. Do alto dos seus 1.603 metros, você pode desfrutar de vistas panorâmicas das montanhas Krkonoše e da paisagem ao redor.>

ROTEIRO SUGERIDO (3 DIAS):>

Depois de se instalar em sua acomodação, comece sua aventura com uma caminhada suave em trilhas baixas, descobrindo cachoeiras escondidas e paisagens de contos de fadas. À noite, desfrute de um jantar reconfortante em uma cabana na montanha, sentindo o calor da lareira.>

No dia seguinte, prepare-se para Sněžka. Você pode subir a pé ou de teleférico, desfrutando de vistas panorâmicas durante a subida. Quando chegar ao topo, sinta a emoção de estar no ponto mais alto da República Tcheca. Continue sua aventura caminhando ao longo do cume da montanha, explorando lagos glaciais e paisagens de tirar o fôlego. Ao cair da noite, contemple as estrelas a partir desse ponto de observação.>

No último dia, explore as charmosas vilas nas montanhas, com suas casas de madeira e atmosfera tradicional. Visite um museu da natureza para aprender sobre a flora e a fauna locais. Antes de partir, não se esqueça de provar os produtos locais, como queijos e embutidos.>

Dolní Morava (Pardubice): aventura e adrenalina>

Na região de Pardubice, Dolní Morava se tornou um destino popular para quem busca aventura e adrenalina. A 721 Sky Bridge, uma das pontes suspensas mais longas do mundo, oferece uma experiência única e emocionante, com travessia em um vale montanhoso. Ali perto, está a Passarela das Nuvens, uma estrutura de madeira que se eleva acima das montanhas e oferece vistas panorâmicas de 360 graus.>

ROTEIRO SUGERIDO (2 DIAS):>

Depois de se instalar em sua acomodação, prepare-se para atravessar a 721 Sky Bridge, sentindo a adrenalina ao caminhar sobre essa ponte suspensa única. Continue sua aventura com uma subida na Passarela das Nuvens, desfrutando de vistas panorâmicas de 360 graus. Se estiver procurando mais emoção, experimente uma das atividades de aventura disponíveis, como tirolesa.>