'PANIS ET CIRCENSES'

Caetano Veloso revela significado de verso enigmático de música após pergunta de criança

Artista comentou letra da canção icônica do Tropicalismo e surpreendeu ao dizer que nem ele compreende totalmente

Caetano Veloso protagonizou um momento curioso e emocionante ao comentar uma das letras mais emblemáticas da música brasileira. Em vídeo divulgado nas redes sociais na última quinta-feira (10), o cantor foi surpreendido por uma pergunta de Bernardo Charret, de apenas 10 anos, após uma apresentação do grupo infantil Laboratório de Ideias, no Rio de Janeiro. >

Os jovens artistas interpretavam a música "Panis Et Circenses", composta por Caetano em parceria com Gilberto Gil, eternizada na voz de Os Mutantes em 1968. Ao final da performance, Bernardo fez o questionamento que já passou pela cabeça de muitos ouvintes da canção: “O que quer dizer o verso: ‘Mandei fazer de puro aço luminoso, um punhal para matar o meu amor e matei às cinco horas na Avenida Central’?”>

Lançada durante a ditadura militar, "Panis et Circenses" é uma crítica irônica à alienação da classe média. A música integra o clássico álbum "Tropicália ou Panis et Circenses", que reuniu nomes como Gilberto Gil, Os Mutantes, Tom Zé, Nara Leão, Gal Costa, além dos poetas Torquato Neto e Capinam, com regência do maestro Rogério Duprat. O disco é considerado um dos marcos do movimento tropicalista no Brasil.>