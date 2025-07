SÉM MÁGOAS

Sabrina Sato comenta namoro de Duda Nagle com nutricionista: 'Linda e feliz da vida!'

Apresentadora surpreende ao reagir com carinho à nova relação do ex-marido, pai de sua filha Zoe

Sabrina Sato voltou a mostrar que mantém uma relação amigável e madura com o ex-marido, Duda Nagle. A apresentadora reagiu com carinho ao novo relacionamento do ator, que assumiu recentemente o namoro com a nutricionista Mariane Heller. >