FAMOSOS

Miguel Falabella relata emoção ao ser chamado de pai pela 1ª vez: 'Me chamavam de tio'

Aos 68 anos, ator revelou como assumiu a criação dos filhos e descreve momento marcante comovente

Miguel Falabella sempre foi discreto quando o assunto é sua vida pessoal, principalmente quando envolve seus filhos, Theo e Cassiano. Agora adultos, com cerca de 30 anos, os dois levam uma vida longe dos holofotes que sempre cercaram o pai famoso. Ainda assim, quando o artista decide compartilhar algo sobre os rapazes, deixa claro o amor e a admiração que sente por eles: “São o melhor presente que a vida me deu”, costuma dizer. >

Recentemente, Falabella emocionou o público ao participar do talk show “Só como e bebo. Por acaso, trabalho!”, apresentado por Fábio Porchat na RTP Play. Durante a conversa, o ator relembrou com carinho e lágrimas nos olhos o momento em que foi chamado de “pai” pela primeira vez.>

“Durante um tempo, eles me chamavam de ‘tio’. Nunca falei nada, deixei ser natural. Mas quando saiu a adoção legal, tudo mudou. Um dia, um deles entrou em casa e me chamou de ‘pai’. Foi como ouvir o som mais bonito da vida. Aquilo ficou gravado em mim”, contou, visivelmente emocionado. “No fundo, acho que no coração deles eu já era pai. Mas quando veio esse chamamento, foi muito forte.”>

“Ela veio com os dois pequenos e aluguei um apartamento para eles ao lado do meu. Com o tempo, assumi essa criação. Não de forma oficial no começo, mas com responsabilidade. Eles viviam mais na minha casa do que na dela. Era uma escolha de amor. E depois veio a adoção”, explicou o ator em entrevista à revista Crescer em 2018.>