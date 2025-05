INTERNADO

Afastado de peça, Miguel Falabella passa por cirurgia: 'Uma dor insuportável'

Ator relatou o procedimento nas suas redes sociais

Miguel Falabella está internado em um hospital de São Paulo após passar por uma cirurgia na coluna nesta sexta-feira (2) para tratar uma hérnia de disco. O ator e diretor compartilhou com os seguidores que a operação foi um sucesso e agradeceu o apoio que recebeu: "Quero agradecer muito as milhares de mensagens que recebi de força, de carinho, de afeto. Vocês são especiais". >

Ele revelou que já sabia da necessidade da cirurgia no dia anterior, mas preferiu não comentar antes. “Ontem eu já sabia, não quis falar, eu já sabia que eu ia me operar hoje, às 9h. Realmente estava muito difícil, dor insuportável. Me operei e o médico disse: 'Você vai ver, vai acordar sem dor.' Eu não acreditei, mas ele tinha razão. Sem dor, já acordei, já fui ao banheiro, eu estou andando. Esperando alta para ir para casa”, contou. Falabella ainda informou que, após a recuperação, seguirá com sessões de fisioterapia.>