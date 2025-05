ESPORTE RADICAL

Rodrigo Hilbert relata acidente de mountain bike na África do Sul; apresentador precisou passar por cirurgia

Famoso enfrentou ultramaratona de oito dias em março

Rodrigo Hilbert acabou sofrendo um acidente durante as gravações do segundo episódio da nova temporada do "Planeta extremo", que vai ao ar neste domingo (4) no "Esporte Espetacular". Nas redes sociais, o apresentador relatou que sofreu uma queda durante uma ultramaratona de mountain bike na África do Sul e contou que precisou passar por uma cirurgia de emergência. >