ESTADO GRAVE

Médicos de atriz mirim do SBT suspeitam de morte cerebral, diz mãe

Millena Brandão, de apenas 11 anos, está entubada com um tumor no cérebro

Elis Freire

Publicado em 2 de maio de 2025 às 15:19

Atriz mirim do SBT está em estado grave Crédito: Reprodução

Internada com um tumor cerebral com apenas 11 anos, a atriz mirim Millena Brandão está entubada e sem respostas neurológicas, segundo último boletim médico. De acordo com a mãe de Millena, Thays Brandão, os médicos informaram um possível início de morte cerebral - parada total irreversível da atividade do cérebro. >

Conhecida por seu papel na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, a pequena atriz foi ao hospital com fortes dores de cabeça. O quadro foi inicialmente tratado como suspeita de dengue, mas revelou, através de exames, uma massa de aproximadamente cinco centímetros no cérebro. Desde a última quarta-feira (30), ela sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias.>

Em entrevista ao SBT, Thays Brandão, falou sobre o estado de saúde da filha. "A gente não quer acreditar que isso está acontecendo", lamentou. >

Segundo a mãe, desde o diagnóstico do tumor cerebral, Millena não consegue reagir e nem se mexer. Millena foi internada no Hospital Geral de Grajaú, em São Paulo, desde o dia 23 de abril. Os médicos do hospital avaliaram que a melhor opção seria a transferência, mas, por conta da piora do quadro, o encaminhamento não foi possível. >

Quem é Millena Brandão?