SAÚDE DELICADA

Atriz mirim do SBT está em estado grave após 7 paradas cardíacas

Aos 11 anos, a jovem foi diagnosticada com uma massa no cérebro e está entubada

A atriz mirim Millena Brandão, de apenas 11 anos, está internada em estado grave após ter sido diagnosticada com uma massa cerebral. Conhecida por seu papel na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, Millena inicialmente apresentou fortes dores de cabeça, e seu quadro foi tratado como suspeita de dengue. No entanto, exames mais aprofundados revelaram uma massa de aproximadamente cinco centímetros no cérebro. >