NOVELA DAS 21H

Vale Tudo terá envolvimento entre personagens que não formaram casal na versão original; saiba quem

Romance entre dois personagens não existiu na versão original da trama

Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a aproximação entre os dois começará após Fátima (Bella Campos) conseguir separar Solange de Afonso (Humberto Carrão) e engatar um namoro com Renato, filho de Odete Roitman (Débora Bloch). Ao saber do novo casal, Solange decide se reaproximar do chefe. O relacionamento entre os dois culmina em uma cena íntima prevista para ir ao ar em junho.>