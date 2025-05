REALITY SHOW

MTV expulsa participante do ‘De Férias com o Ex VIP’ por homofobia e ameaça de morte

Influenciador Aryan Almeida foi retirado do reality gravado na Colômbia após declarações homofóbicas e ameaças contra colegas de elenco

Heider Sacramento

Publicado em 1 de maio de 2025 às 09:24

O influenciador Aryan Almeida Crédito: Reprodução/Instagram

Antes mesmo da estreia, o “De Férias com o Ex Caribe VIP”, da MTV, já se envolveu em uma grave polêmica. O influenciador Aryan Almeida foi expulso do reality show após uma série de comportamentos considerados inaceitáveis durante as gravações em Cartagena de Indias, na Colômbia. As informações foram divulgadas pelo "Splash UOL". >

A emissora confirmou a saída de Aryan em comunicado oficial. “A MTV tem regras de conduta claras que proíbem tratamento discriminatório ou qualquer forma de discurso de ódio em suas séries. Aryan foi removido do programa após não cumprir esse padrão durante as filmagens da parte final da temporada”, declarou o canal, reforçando que não tolera discriminação nem violência verbal.>

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o comportamento do influenciador foi motivo de incômodo constante entre os participantes, especialmente na segunda metade das gravações. Um dos episódios mais graves envolveu um embate com Matheus Freire, influenciador digital e ex-namorado de Rico Melquiades, campeão de A Fazenda 13. Durante a discussão, Aryan usou termos homofóbicos, incluindo a expressão “viadinho de merda”, conforme relataram fontes presentes.>