Professora da Ufba que teve contratação cancelada vai se apresentar com a Osba

Irma Ferreira, aprovada pela Lei de Cotas, foi readmitida após Justiça cancelar contratação

Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2025 às 07:55

Cancelamento de contratação provocou reação da comunidade acadêmica Crédito: Reprodução/Redes sociais

Irma Ferreira, cantora lírica e professora que teve a contratação na Universidade Federal da Bahia (Ufba) cancelada pela Justiça, vai se apresentar com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), no domingo (4). Ela participará como solista no concerto em homenagem ao centenário de Mãe Stella de Oxóssi, que será realizado no Cine Teatro Solar Boa Vista, em Salvador. Os ingressos estão esgotados. >

A convidada é graduada em canto lírico, mestra em performance musical e doutoranda em educação musical pela Ufba. Irma Ferreira já se apresentou em várias cidades brasileiras e em países como França, Alemanha, Portugal e Itália. Ela atuava como professora na Escola de Música da Ufba há seis meses quando foi surpreendida por uma decisão da Justiça que cancelou a sua contratação.

>

Inscrita como pessoa negra no processo seletivo, Irma Ferreira foi aprovada por meio de cotas no processo para vaga prevista para a área de canto lírico. Uma decisão da 10ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia da Justiça, no entanto, determinou a nomeação de outra candidata em abril deste ano. >

A concorrente, Juliana Franco Nunes, que é branca, questionou a admissão de Irma Ferreira alegando que tirou nota final maior, segundo resultado divulgado pelo Departamento de Música em 6 de setembro de 2024. A determinação judicial provocou reação contrária da universidade e comunidade acadêmica. Irma Ferreira foi readmitida semanas depois. >

Em entrevista anterior ao CORREIO, Irma Ferreira falou que não desistiria de lutar pela vaga. “A minha forma de lutar foi estando em sala de aula. (...) Tudo isso está acontecendo agora porque eu passei no concurso. Eu passei no concurso porque faço parte das exigências que o concurso pedia. Eu não entrei pela porta do fundo”, afirmou. Irma foi a primeira professora negra de Canto Lírico da Escola de Música da Ufba. >