Professora aprovada por cotas na Ufba é readmitida após justiça cancelar contratação

Irma dos Santos deve retornar às aulas já na próxima segunda-feira (28)

A professora Irma Ferreira dos Santos readmitida como docente substituta na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ela foi aprovada pelo sistema de cotas para lecionar no curso de Canto Lírico na Escola de Música (Emus) da universidade, mas a contratação havia sido cancelada pela justiça baiana . Irma deve retornar às aulas já na próxima segunda-feira (28). >

"Estar com o contrato assinado novamente significa uma batalha ganha em prol da Lei de cotas. Porém, precisamos continuar observando e nos mobilizando. Precisamos falar sobre isso dentro dos espaços da universidade, falar da importancia que a força coletiva - sociedade, universidade e seu corpo discente, docente e servidores - tem para que essa lei continue sendo aplicada e para que nenhum passo seja dado pra trás", afirmou a docente em nota oficial do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub Sindicato).>

Irma Ferreira Santos é cantora lírica, mestre em Criação Musical, doutoranda em Educação Musical e pós-graduanda em História e Cultura Afro-Brasileira, inscrita como pessoa negra na seletiva, ela foi aprovada, por meio de cotas, para vaga prevista para a Área de “Canto Lírico” da Emus. A professora obteve a segunda maior nota na seleção, porém, a vaga era reservada preferencialmente para pessoas com direito às cotas . Por isso, ela foi selecionada e ministrou aulas durante um semestre.>

Em nota, a Ufba também se manifestou contra a sentença. "A Universidade considera este entendimento equivocado e soma-se às reiteradas recomendações do Ministério Público Federal para a matéria. A aplicação da reserva de vagas sobre o conjunto das vagas das áreas do processo seletivo é coerente com a finalidade da política de cotas em concursos públicos", pontua a universidade, que solicitou que a Procuradoria Federal recorresse da decisão. >