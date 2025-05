MODA E RELIGIÃO

Quem é Filippo Sorcinelli, o alfaiate gay que vestiu o papa Francisco

Artista italiano assina peças litúrgicas do Vaticano há mais de duas décadas e fala sobre fé, identidade e possíveis rupturas com a Igreja

Responsável por vestir o papa Francisco em sua primeira missa e em seu velório, o alfaiate italiano Filippo Sorcinelli, de 48 anos, tem sua trajetória marcada por fé, arte e identidade. Gay e praticante do catolicismo, o estilista voltou aos holofotes após revelar, em entrevista recente, o possível encerramento de sua colaboração com a Igreja. >

Sorcinelli, natural de Mondolfo, cidade na região central da Itália, é fundador do Atelier Lavs, especializado em paramentos litúrgicos. Ao longo de mais de 25 anos de parceria com o Vaticano, ele criou mais de 50 vestes para Bento XVI e foi o responsável pelo figurino usado por Francisco, que morreu na última semana aos 88 anos, em momentos simbólicos do pontificado.>