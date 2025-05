COBERTURA AUTOMOTIVA

Veja quais são os bairros de Salvador que têm seguro mais caros

Custo apresenta variação baseada, sobretudo, nos índices de roubos e furtos de veículos

Larissa Almeida

Publicado em 1 de maio de 2025 às 06:00

Carros Crédito: Reprodução / Shutterstock

O seguro automotivo pode ficar mais caro a depender do endereço de residência do proprietário. Isso é o que determina um dos critérios utilizados pelas seguradoras para definição de preço, que leva em conta os locais com maiores índices de ocorrências de furtos e roubos. Em Salvador, Brotas, Stella Maris e Pituba lideram a lista de bairros que têm os seguros mais caros, conforme apontam corretores de seguros ouvidos pela reportagem. >

Atualmente, o preço das apólices costuma variar entre R$ 1 mil e R$ 7 mil em Salvador, sendo que bairros populares e perigosos geram maior custo para os motoristas. Uma simulação feita pelo corretor de seguros Eujacio Lopes Matos mostrou que, em média, o seguro de um veículo popular novo de um motorista de 30 anos, solteiro e residente de Brotas, é avaliado entre R$ 5,8 mil até R$ 6,6 mil. “O endereço encarece o valor do seguro devido a sinistralidade [ocorrência de roubos] registrada naquela localidade e lugares próximos”, aponta. >

De acordo com Josimar Antunes, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros da Bahia (Sincor-BA), Brotas se destaca não só pela maior incidência de furtos e roubos de carros, como também pela característica do trânsito, que é considerado complicado pelas seguradoras. "É um bairro muito grande e que tem muitas saídas para diversas vias, como a Bonocô e a ACM. Por ser muito extenso, existe uma maior chance de incidência de ocorrências", ressalta. >

O seguro cobrado a residentes de Stella Maris chega a ser maior: R$ 6,1 mil a R$ 6,6 mil, em média, para um homem de 30 anos, solteiro e proprietário de um carro popular. Segundo corretores, o bairro também se destaca pela incidência de roubos e furtos de veículos automotivos, mas há outros fatores que contribuem para o preço, dentre eles o histórico jurídico do cliente e as características do veículo. >

“Caso o possível cliente tenha pendências judiciais ou com a Serasa, a seguradora já entende como perfil não atrativo. Em seguida, [são analisados] modelo do veículo, ano e histórico do bem, questionário de risco, endereço de pernoite e perfil do condutor do veículo, porque muitas vezes o condutor é diferente do segurado”, esclarece o corretor de seguros Felippe Porfirio. >

Na hora de definição de preço, o próprio perfil da residência – se é casa, apartamento em prédio individual ou condomínio – influencia o resultado. Outros detalhes também são levados em conta, como a existência de estacionamento para o carro e as preferências do cliente no contrato. Nessa parte, também são colocadas na mesa o valor de tabela Fipe, a distância do guincho e o custo de cobertura a terceiros. >

Segundo Felippe Porfirio, tanto os bairros habitados por pessoas de maior classe social quanto os bairros compostos por pessoas de classe social baixa apresentam valores mais altos. Entre aqueles com padrão de vida mais elevado, destaca-se a Pituba. Com base na simulação de Eujacio Lopes Matos, o seguro de carros no bairro varia entre R$ 4,7 mil a R$ 5,7 mil. >

Outros bairros, como o Imbuí e a Barra, também entram na lista, ainda que em menor dimensão. Para Josimar Antunes, todas as localidades com maior agitação noturna tendem a tornar mais caro o valor do seguro. “Região de distração, de bares ou de estabelecimentos onde há entretenimento noturno, geralmente, são vistos como locais de maior facilidade para criminosos”, explica. “Para eles, o que conta é a facilidade para subtrair”, frisa. >

Confira os valores médios do seguro de carros populares em bairros de Salvador:

1) Hyundai HB20 Comfort Plus 1.0 2025 >

Vila Laura: 2.646,28 >

Pituba: 3.127,86 >

Pituba: R$ 4.756,00 >

Brotas: R$ 5.852,00 >

Stella Maris: R$ 6.154,00 >

2) Chevrolet Ônix LT 1.0 2025 >

Vila Laura: 3.326,36 >

Pituba: 3.925,19 >

3) Volkswagen Gol 1.0 2024 >

Pituba: R$ 5.788,00 >

Brotas: R$ 6.685,00 >