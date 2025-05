ACIMA DE R$ 3 MIL

Saiba quais são os carros populares com seguro mais caros

Corretores de seguros apontam modelos com preços mais altos na atualidade

Larissa Almeida

Publicado em 1 de maio de 2025 às 05:30

Entre os mais vendidos, o valor médio para as mulheres teve aumento Crédito: Shutterstock

Quem compra um carro popular pensando em economizar costuma pensar duas vezes antes de adquirir um seguro. É que, apesar de poder contar com a cobertura em caso de acidentes ou ocorrências criminais, o custo da apólice geralmente pesa no bolso. Em Salvador, inclusive, alguns veículos automotivos populares têm seguros ainda mais caros do que os de carros com maior padrão. >

Esse é o caso do Chevrolet Onix LT 1.0, uma versão intermediária do carro compacto popular. No bairro da Vila Laura, o seguro do veículo custa, em média, R$ 3,3 mil. Na Pituba, a média é de R$ 3,9 mil. Ambos os preços são maiores do que o custo do seguro de uma Hyundai HB20 Comfort Plus, que tem mais confortos e design moderno. Na Vila Laura, o seguro estimado, em média, é de R$ 2,6 mil. Na Pituba, a média é de R$ 3,1 mil. >

As informações de preços são fruto de uma simulação real feita por Josimar Antunes, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros da Bahia (Sincor-BA). De acordo com ele, os preços das apólices dos carros populares são definidos não apenas pelo modelo do carro, mas também por fatores relativos ao proprietário e a localidade na qual o veículo será abrigado – ou por onde ele vai circular. >

“Para que se possa fazer o cálculo de um seguro de veículo é necessário analisar várias nuances numa entrevista. Por exemplo, o CEP que o motorista mora, que é de fundamental importância para a precificação, porque existem endereços em Salvador que tem uma alta incidência de furtos e roubos de veículos”, aponta Josimar. >

Ainda conforme o presidente da Sincor, os carros populares mais em conta têm seguros que custam, em média, R$ 1,8 mil a R$ 2 mil. Os valores mais caros correspondem a determinados modelos de veículos. “Os carros esportivos ou que tenham uma maior utilização, como os carros de pick-ups caçambadas, têm um preço distinto, porque o risco é maior. Eles carregam objetos, materiais e tudo que podem em cima daquele carro, então há maior chance de causar um acidente nas ruas. Então, esses têm seguros maiores”, explica. >

Para o corretor de seguros Felippe Porfirio, alguns dos modelos de carros populares com preços de seguro mais caros, atualmente, são o Volkswagen Polo/track, o Chevrolet Onix, o Fiat Argo e o Hyundai Novo HB20. Ele conta que esses veículos vêm em substituição a carros que dominaram o cenário automotivo por muito tempo. >

“Volkswagen Gol, Chevrolet Celta e HB20 dominaram o cenário da população como veículos com mais aquisições por muitos anos. Quando você tem mais veículos nas ruas, o risco de sinistro, que é como chamamos qualquer acidente, seja colisão, furto, roubo, incêndio, alagamento, desastre naturais, é maior”, diz. >

Em relação ao preço de outras capitais do Nordeste, o corretor de seguros Eujacio Lopes Matos afirma que custo do seguro automotivo em Salvador é maior do que o registrado em Aracaju e Fortaleza. Entre os possíveis motivos para isso, estão as estatísticas de violência na Bahia como um todo, que abrangem também a capital. >

O presidente da Sincor-BA, por sua vez, garante que os preços entre as capitais nordestinas são equilibrados. “O índice de preço nosso ainda é bastante confortável, porque as companhias seguradoras têm parâmetros por região. Entre mil carros que elas fizerem a cobertura na região Nordeste, esses carros têm uma incidência de 15%. Quando ela faz isso, ela traça a média de todos os estados. Só há diferença de preço se houver apetite do corretor”, finaliza. >