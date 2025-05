REALITY SHOW

Power Couple em crise: louça suja, comida sumindo e calcinha no chão

Discussão acalorada na madrugada expõe caos doméstico entre casais do reality

A madrugada desta quinta-feira (30) foi marcada por uma longa e barulhenta reunião no Power Couple Brasil 7, da Record. Os casais, já sob tensão pela convivência, decidiram colocar os pingos nos is diante dos crescentes problemas com limpeza, alimentação e desorganização na casa. >